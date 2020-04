Aumento de exportações de soja consolidam parceria comercial entre Brasil e China

A China será destino de 85% das exportações brasileiras de soja in natura na safra 2019/2020. De acordo com a edição de abril do boletim Estimativa de Safra, da Aprosoja Brasil, divulgada dia no 14, dos 120 milhões de toneladas de soja que o Brasil deve produzir nesta safra, 77 mi de t serão voltados para a exportação, sendo 66 mi de t para os chineses. Os números reforçam a importância da parceria comercial entre os dois países e mostram sinais de aquecimento do mercado de grãos em meio à pandemia.

O boletim consultou dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria e Comércio (Secex) e da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), bem como do mercado, e aponta que o Brasil exportou para a China 60 mi de t em 2019 ante 66 mi de t em 2018. O país bateu novo recorde de exportação em março (13,3 mi de t contra 12,3 mi de t em maio de 2018) e já escoou 35 mi de t neste ano. Cerca de 60% da safra 2019/2020 já foram comercializadas e mais de 30% da safra 20/21, esta última a maior parte para a China.

A China importou 82 mi de t de soja in natura em 2019 em todo o mundo e deve importar 85 mi de t em 2020. Com a superação da epidemia da Covid 19 e da Peste Suína Africana, que reduziu rebanhos suínos chineses, o país segue importando soja e carnes no mercado internacional e deve retomar a produção interna de proteína animal, elevando o consumo de soja.

“Tudo indica que os problemas internos serão resolvidos e o país tornará a importar 90 mi de t de soja em grão. Portanto, se por um lado existe uma crise ocasionada pela pandemia do vírus chinês, por outro a China terá papel essencial na recuperação da economia brasileira e no caso da soja, já está fazendo a diferença”, analisa o presidente da entidade, Bartolomeu Braz.

Já as exportações totais de farelo devem somar 16,9 mi de t (frente a 16,6 mi de t em 2019) e as de óleo 900 mil toneladas (contra 1,03 mi de t de 2019), totalizando 94,8 mi de t, somadas as de grão. Ainda assim, a China representaria 62% das exportações do complexo soja brasileiro e que tem sido a média dos últimos cinco anos.