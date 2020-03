Aulas nos centros esportivos de Curitiba são suspensas

As aulas e atividades esportivas nos 36 espaços esportivos da Prefeitura de Curitiba, como Centros da Juventude e Clubes da Gente, serão suspensas a partir de segunda-feira (23/3) até 12 de abril. A medida adotada pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) segue as determinações do decreto municipal número 421/2020, publicado na segunda-feira (16/3) pela Prefeitura.

O documento declara situação de Emergência em Saúde Pública, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. Entre as determinações está a “restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes.”

Na segunda-feira, a Smelj já havia anunciado a suspensão das aulas do programa Idoso em Movimento, dos Jogos Escolares e de outras competições esportivas que estavam programadas para março.

A suspensão das atividades nos 36 centros esportivos também segue as orientações da Secretaria Municipal da Saúde e as instruções do Ministério da Saúde.

Faltas abonadas

Até sexta-feira (20/3), os alunos que optarem por não ir até os centros esportivos terão as faltas abonadas e continuarão com as vagas garantidas quando as atividades voltarem ao normal.

No período de suspensão das atividades, a Smelj orienta que as pessoas continuem fazendo exercícios físicos em casa ou em espaços abertos.

No período de paralisação das aulas, a Smelj irá disponibilizar nas redes sociais da Prefeitura e da secretaria orientações para crianças, adultos e idosos continuarem fazendo exercícios físicos.

O exercícios físico, combinado com uma alimentação saudável, é uma das formas de manter a imunidade elevada, o que dificulta a contaminação por vírus.

Eventos suspensos

Além das aulas, a Smelj segue as determinações do decreto municipal 421/2020 para suspender eventos que reúnam um grande número de pessoas. Com isso, atividades recreativas e competições programadas também serão suspensas.

A tradicional festa de aniversário pelos 327 anos de Curitiba no Parque Barigui e as atividades recreativas programadas para acontecer no Passeio Público no dia 29 de março também foram suspensas.

As atividades do programa Lazer na Cidade, que acontecem nos fins de semana no calçadão da Rua XV de Novembro, Praça João Cândido (Largo da Ordem) e Centro Cívico, também ficam suspensas já a partir deste fim de semana (21 e 22 de março).

O programa Passos na História, com caminhadas da Praça Osório até o Largo da Ordem, e nos bairros da cidade, é outra ação com as atividades suspensas até 12 de abril.

Pedala Curitiba

As atividades do Pedala Curitiba estão suspensas a partir desta terça-feira (17/3). Entre terça e sexta-feira, professores da Smelj estarão nos locais e horários para orientar aqueles que chegarem para participar e que ainda não sabiam da suspensão.

Treinamentos e competições

Os treinamentos e viagens para competições das seleções de desempenho da Smelj estão suspensos, assim como a Copa Down de Futebol (20/3), o Desafio Xeque-Mate (4 de abril), a 1ª etapa da Corrida Infantil (5/4), a Copa Paradesportiva (15/4), o Festival Conviver de Autismo (3/4), o Festival Centenário Olímpico (27 a 29 de março) e a Semana Jovem (13 a 18 de abril).