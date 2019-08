Com o objetivo de minimizar o número de furtos das grades frontais inferiores, localizadas logo abaixo dos faróis, a Audi do Brasil oferece aos clientes desde o início do mês a reposição gratuita destas peças no País. A campanha é válida para todos os proprietários dos modelos A3, A4 e Q3 a partir do ano de fabricação de 2013.

Para solicitar a reposição da peça do veículo sem custos, o cliente deve apresentar o Boletim de Ocorrência com as informações do veículo e do ocorrido na concessionária de sua preferência. A reposição é feita de forma imediata e leva poucos minutos. O programa está vigente desde 1º de julho e permanecerá disponível por tempo indeterminado.

A empresa estima que, atualmente, 90% da reposição destas peças pode ter motivação nos casos de furtos.

Segundo José Sétimo Spini, diretor de pós-vendas da Audi do Brasil, “a estratégia com esta ação é simples: se o cliente repõe a peça sem custo em uma concessionária, o interesse pelo furto diminuirá porque o item não terá mercado e os clientes não terão mais este problema. Esta é mais uma ação que comprova que a Audi coloca o cliente no centro de suas ações”.

Marca com melhor atendimento no pós-vendas

Em junho a Audi do Brasil foi eleita a marca do segmento premium que melhor atende os consumidores na área de pós-vendas no País, de acordo com pesquisa de satisfação do consumidor CSI Brasil 2019 (Customer Service Index Brasil), realizada pela consultoria J.D. Power. A marca das Quatro Argolas alcançou 864 pontos, a melhor pontuação dentre todas as marcas envolvidas no estudo respondido pelos consumidores. No segmento de luxo, a Audi ficou mais de 20 pontos à frente do segundo lugar.

O CSI Brasil 2019 se baseia nas avaliações de 4.920 proprietários que adquiriram veículos novos entre dezembro de 2015 e novembro de 2017 e que realizaram algum serviço em uma concessionária autorizada nos últimos 12 meses. O estudo foi realizado de novembro de 2018 a abril de 2019.