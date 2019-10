Focado na coquetelaria clássica, empreendimento dos sócios Marcelo Tadeu e Simone Coelho e com os drinks a cargo do bartender Julio Perbichi, o Atomic Core (r. Nunes Machado, 79, Centro) é o mais novo exemplar para momentos de relax e lazer em Curitiba. Sua decoração remete aos pubs europeus dos anos 1960, com tons sóbrios e iluminação indireta, com classic jazz, lo-fi e trip hop.

No cardápio, mais de 30 drinks originais, com preços entre R$ 18 a R$ 28, entre eles: Moscow Mule, vodka, limão, xarope de gengibre e água com gás; Clover Leaf, com médio teor alcóolico, feito com gin Tanqueray, xarope de framboesa, limão siciliano e aquafaba; Manhattan, com bourbon, Cinzano rosso, Angostura aromaric e cereja; e El Matador, tequila oro, pimenta-do-reino, mel de agave, limão taiti, pimenta-rosa e xarope de gengibre, entre outros.

Nas comidas, as porções variam entre R$ 9 e R$ 15: Zapiekanka, pão brioche de fermentação natural, molho de tomate rústico, cogumelo sautée com tomilho e vinho branco; Kawa Polska, de queijo com parmesão, provolone, queijo colonial ou mussarela, acompanhados por geleia de morango com manjericão; espetos de embutidos, com presunto Parma, linguiça colonial, Cracóvia e lombo canadense, acompanhado por raiz forte em conserva; Tosty z miese, pão brioche de fermentação natural, creme de ricota verde e linguiça Blumenau assada; Przekaski Smerana, chips de banana da terra, servidos com sour cream ou pasta de grão-de-bico vegana.

O Atomic Core também expõe e comercializa quadros de fotógrafos curitibanos; abre de terça a quinta, das 19h à meia-noite e meia e nas sextas e nos sábados, até à 1h30.