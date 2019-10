Um ato na prefeitura de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, marcou a instalação da sede do Governo do Estado na cidade na manhã desta quarta-feira (23). Por dois dias, na quarta e quinta-feira (24), toda a equipe da administração pública estadual despachará do Centro de Eventos de Ponta Grossa.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior, acompanhado do prefeito Marcelo Rangel, do vice-governador Darci Piana e de diversas autoridades, assinou o decreto que transfere temporariamente a sede do governo estadual para o município. A iniciativa coincide com a Feira Paraná, que acontece de 18 a 27 de outubro.

Ponta Grossa é a quarta cidade a receber a sede do Governo do Estado este ano. Cascavel, Londrina e Maringá também abrigaram a sede do Executivo e do Legislativo Estadual. “Estamos repensando a maneira de fazer gestão pública no Paraná. Levamos toda a equipe para prestigiar a cidade e a região e trabalhar próximo da população”, disse Ratinho Junior.

“Vamos ouvir os prefeitos, a comunidade e o setor empresarial da cidade para ver como podemos contribuir, com mais velocidade, com o desenvolvimento do Campos Gerais e, em especial, de Ponta Grossa”, destacou.

Além de despachos do governador, vice-governador, secretários, diretores de autarquias e empresas públicas e deputados estaduais, a agenda em Ponta Grossa inclui reuniões com lideranças e prefeitos dos Campos Gerais e a inauguração do Colégio Estadual Linda Bacila e do Parque Ecotecnológico. Também haverá o lançamento do programa habitacional da Cohapar voltado a pessoas idosas.

BOM MOMENTO — O prefeito Marcelo Rangel afirmou que a presença da estrutura estadual é um marco para o município. “É um momento muito simbólico, porque estamos passando por melhorias em diversas áreas e um importante desenvolvimento econômico e industrial, geração de empregos e crescimento no turismo”, disse ele. “É muito especial para os Campos Gerais o fato de termos a presença do Governo do Estado no município, durante uma grande feira, que é representativa para o Paraná.”

O governador também destacou que o bom momento de Ponta Grossa, com a instalação de diversas empresas, ajuda o Paraná a se desenvolver. “A indústria do Estado cresceu 6,5% neste ano, o maior crescimento do Brasil. Isso é crescimento chinês”, disse.

“Só é possível atingir esse índice porque temos cidades como Ponta Grossa, que passou a ser o grande pulmão do desenvolvimento econômico do Estado. Aqui tem boa mão de obra, bom posicionamento logístico e qualidade de vida que ajuda o Paraná ir bem”, salientou.

Alguns projetos do Estado vão ajudar a desenvolver ainda mais a região, ressaltou o governador. Ele citou a ampliação da malha aérea estadual, com o programa Voe Paraná, e também modernizações no Aeroporto de Ponta Grossa, e a concessão do Parque Estadual de Vila Velha.

“Vila Velha é um diamante a ser lapidado. A concessão do parque e o desenvolvimento do turismo regional fará de Ponta Grossa um dos principais destinos do País, teremos um novo Parque Nacional do Iguaçu”, completou.

PRESENÇAS — Acompanharam o ato o chefe da Casa Civil, Guto Silva; os secretários de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes; da Segurança Pública, Romulo Marinho; da Saúde, Beto Preto; e do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega; o diretor-geral do DER, Fernando Furiatti; o diretor de Operações do BRDE, Wilson Bley; o superintendente de Inovação, Henrique Domakoski; a vice-prefeita Elizabeth Schmidt; os presidentes da Cohapar, Jorge Lange; da Sanepar, Cláudio Stábile; da Compagas, Rafael Lamastra; e do Simepar, Eduardo Alvim; o presidente da Câmara de Ponta Grossa, Daniel Milla; o comandante da Polícia Militar, coronel Péricles de Matos; o delegado-geral da Polícia Civil, Sílvio Rochembak; o diretor-presidente do Fundepar, José Maria Ferreira; e os deputados estaduais Hussein Bakri, Pauto Miró, Soldado Adriano José, Alexandre Amaro e Emerson Bacil.