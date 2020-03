Atlético-MG fecha com Jorge Sampaoli

Atlético e Sampaoli estão cada vez mais próximos de um acordo. O treinador argentino desembarcou no aeroporto de Confins na manhã deste domingo e deve se reunir com o presidente Sérgio Sette Câmara nas próximas horas. Junto com Sampaoli, chega a BH Gabriel Andreata, ex-diretor de futebol do Santos, que pode assumir a vaga deixada por Rui Costa.

O Atlético conta com a ajuda de parceiros para financiar a possível contratação de Sampaoli. A construtora MRV, patrocinadora do clube e dona dos naming rights do futuro estádio do Galo é um desses parceiros.