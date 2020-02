Um chamariz para os triatletas que competirão na categoria é a premiação em espécie, que este ano teve um aumento de valores do primeiro ao quinto colocados.

No dia 15 de março, 1.700 atletas se reúnem em Matinhos para a competição mais antiga e ininterrupta no Brasil: o Sesc Triathlon Caiobá. A prova, que chega a sua 32ª edição, engloba três modalidades esportivas: natação, ciclismo e corrida, com largadas a partir das 7h, na Praia Mansa.

Com 350 vagas a mais do que ofertado na edição anterior, a prova ainda mantém inscrições para os atletas que competirão pela categoria Elite. Um chamariz para esta categoria é a premiação em espécie, que este ano teve um aumento de valores para o primeiro ao quinto colocados. Nas demais categorias os competidores levarão para casa uma medalha de participação e, os três primeiros colocados de cada categoria, um troféu.

As distâncias para as categorias Elite e Amador Olímpico são de 1.500 m de natação, 40 km de ciclismo e Atletas da categoria Elite ainda podem se inscrever para 32ª edição do Sesc Triathlon Caiobá 10 km de corrida. Já para as categorias que compõem o Short Triathlon – Speed, Mountain Bike, Trabalhador do Comércio, PcD (Pessoas com Deficiência) e Revezamento (trio), são de 750 m de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida.

Simpósio técnico e retirada de kits O Simpósio Técnico será realizado no dia 14 de março, em dois horários para comportar o número de competidores inscritos, das 10h às 11h e das 15h às 16h, no Salão de Eventos do Hotel Sesc Caiobá. Já os kits dos atletas podem ser retirados das 9h às 18h, no Ginásio do Sesc Caiobá, na mesma data.

O evento recebe o apoio da Prefeitura de Matinhos, Polícia Rodoviária Estadual, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Ecovia, Polícia Militar, COPE/ Polícia Civil, BOPE, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Sanepar, Instituto, Ambiental do Paraná (IAP), Copel, Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Paraná (SPU/PR), Federação Paranaense de Triathlon (Fptri), Capitania dos Portos, Marinha do Brasil e promoção da RPC.

Publicado por Silvia Bocchese de Lima. Fonte Fecomércio PR.