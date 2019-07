Após quatro quedas consecutivas, a atividade econômica brasileira, pela primeira vez no ano, apresentou alta em maio, segundo os dados do IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) divulgados nesta segunda-feira (15).

Na relação entre os meses de maio e abril, o indicador apresentou avanço de 0,54%. Já na comparação entre os meses de maio deste ano e o de 2018, a alta chegou a 4,40% -turbinada pela baixa base de comparação do ano anterior, quando a atividade caiu devido à paralisação dos caminhoneiros.

Os números de maio vieram alinhados com a projeção feita pela agência Bloomberg com economistas.

Na semana passada, o IBGE divulgou dados do setor de comércio e serviços do mês de maio. De acordo com o instituto, ambos os segmentos ficaram próximos à estabilidade no período.

No caso dos serviços, o desempenho refletiu os efeitos da crise econômica sobre o segmento de transportes, o único a registrar queda no mês.

No comércio, a pressão negativa veio de outros artigos de uso pessoal e doméstico (-1,4%) e combustíveis e lubrificantes (-0,8%).