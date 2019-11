A polícia da cidade de Fresno, na Califórnia, investiga um tiroteio em massa em uma festa de futebol no domingo (17), na qual pelo menos dez pessoas foram baleadas.

Um atirador abriu fogo depois de entrar no quintal de uma casa no sul de Fresno, onde uma reunião de familiares e amigos assistia a um jogo de futebol depois das 18h, horário local, informou a polícia.

O suspeito fugiu do local e a polícia busca testemunhas e possíveis imagens das câmeras de segurança.

Ao menos dez pessoas foram baleadas na cidade, a cerca de 322 km ao norte de Los Angeles. Destas, quatro morreram.

Outros participantes atingidos foram levados para um centro médico comunitário próximo com ferimentos a bala e se encontram em estado grave.