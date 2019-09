Foto: @AthleticoPR

UOL/FOLHAPRESS – O clima era de festa. O Athletico jogava na Arena da Baixada -para uma partida oficial- pela primeira vez desde o inédito título da Copa do Brasil, na semana passada. E tudo voltou a dar certo na casa rubro-negra na noite desta quinta-feira (26). Apesar de sair atrás no placar, o time de Tiago Nunes conseguiu se impor e, aos gritos de ‘é campeão’, virou sobre o Fortaleza para vencer a partida, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Marco Ruben, Nikão, Léo Cittadini e Marcelo Cirino, ganhou por 4 a 1. Wellington Paulista, de pênalti, fez o tento tricolor.

Com o resultado, o Athletico, que já tem vaga na fase de grupos da Libertadores 2020 garantida por conta da conquista da Copa do Brasil, chega aos 30 pontos e fica a cinco pontos do G-6, ocupando a nona colocação. Já o Fortaleza chega a quatro jogos sem vitórias, estaciona nos 22 pontos e continua perto da zona de rebaixamento.

O Athletico tem agora mais um jogo na Arena da Baixada, domingo (29), quando recebe a Chapecoense às 19h, pela 22ª rodada. O Fortaleza entra em campo um dia depois, na segunda-feira (30), para receber o Botafogo na Arena Castelão, às 20h.

Um escanteio aos 8min deu origem a um pênalti a favor do Fortaleza. Depois de a bola pegar na mão de Léo Pereira, o árbitro Vinicius Gomes do Amaral revisou o lance na tela do VAR e assinou a penalidade. Wellington Paulista deslocou Santos e chegou ao sexto gol no Brasileirão.

Em cima do Fortaleza desde o gol sofrido, o Athletico conseguiu chegar ao empate aos 32min. Roney cruzou da esquerda, Marco Ruben esticou a perna para empurrar para as redes. 1 a 1. E foi mais uma vez pela esquerda, com Rony, que o time da casa chegou à virada. Ele foi costurando e, após deixar a bola escapar, Léo Cittadini tocou para Nikão, que, de dentro da área, finalizou de esquerdo no canto. 2 a 1.

Léo Cittadini vem se firmando cada vez mais no meio-campo do Athletico. O meio-campista acumulou mais uma boa atuação. Além da assistência para o gol de Nikão, Cittadini ampliou na Arena da Baixada com um gol de artilheiro. Após escanteio da direita e desvio de Nikão, ele apareceu dentro da pequena área para empurrar a bola para as redes. 3 a 1, e festa na Arena. Mais uma.

Responsável por uma jogada de cinema que originou o gol do título da Copa do Brasil, Marcelo Cirino completou a festa na Arena da Baixada. Após chute no travessão, o atacante não perdoou e fechou a conta.