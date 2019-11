O São Paulo perdeu para o Athletico-PR por 1 a 0 na tarde deste domingo (10), no Morumbi, e ficou mais longe do G-4.

O jogo seguiu sem grandes lances até os 44 minutos do segundo tempo, quando Vitinho recebeu um lançamento da esquerda e tocou para Marcelo Cirino, que fez o gol.

Principal contratação do São Paulo para a temporada, Daniel Alves estava apagado. O jogador atuou na lateral-direita, apesar de já ter afirmado que no São Paulo prefere jogar no meio.