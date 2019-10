O Athletico bateu o Goiás de virada pelo placar de 4 a 1 na Arena Baixada na tarde deste domingo (27). Com gol marcado por Rafael Moura, o Goiás até saiu na frente, mas sofreu com o ataque explosivo do time de Tiago Nunes, que conseguiu vitória tranquila na segunda etapa, graças aos gols de Léo Pereira, Rony, Adriano e Marco Ruben.

Com a vitória, o Athletico soma 42 pontos, ultrapassa o Bahia e chega à oitava colocação do campeonato. Com o revés, o Goiás perde a chance de saltar na tabela e se mantém na décima colocação com 38 pontos.

Ambas as equipes voltam a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira (31). O Goiás recebe o líder Flamengo no Serra Dourado, enquanto o Athletico viaja até o Rio Grande do Sul e visita o Internacional no Beira-Rio.