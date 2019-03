Athletico vai ao Uruguai para dois jogos-treino

O time principal do Athletico-PR viajou nesta terça-feira (26) para o Uruguai, onde tem dois jogos-treino marcados para esta quarta (27), contra Defensor e River Plate, ambos do país celeste

As partidas servem como preparação para o duelo da próxima terça (2), contra o Boca Juniors, pela Taça Libertadores.

Pela manhã, às 10h, a atividade será diante do Defensor, no estádio Luis Franzini. Já à tarde, às 15h, a movimentação será contra o River, no estádio Saroldi. Os dois jogos-treino serão disputados com portões fechados.

No total, o técnico Tiago Nunes relacionou 25 jogadores. De acordo com o clube paranaense, o objetivo dos dois compromissos é dar a todos os atletas ritmo de jogo antes da partida com o Boca Juniors.

A única baixa é o lateral-direito Madson, que sofreu uma lesão na coxa no jogo de estreia da Libertadores, contra o Tolima (COL), e ainda se recupera. Jonathan novamente deve ser o titular.

Veja a lista de relacionados:

Goleiros: Caio, Léo e Santos

Laterais: Jonathan, Renan Lodi e Márcio Azevedo

Zagueiros: Léo Pereira, Paulo André, Robson Bambu e Thiago Heleno

Volantes: Bruno Guimarães, Camacho, Erick, Lucho González, Matheus Rossetto e Wellington

Meias: João Pedro, Léo Cittadini e Tomás Andrade

Atacantes: Anderson Plata, Braian Romero, Marcelo Cirino, Marco Ruben, Nikão e Rony