Athletico treina para a Supercopa

Na tarde da segunda-feira (10), o grupo principal do Athletico deu início à última semana de treinamentos antes da Supercopa do Brasil! O Rubro-Negro enfrenta o Flamengo no domingo (16), às 11h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

De olho no duelo entre campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior aproveitou a primeira sessão de treinos para focar em atividades reduzidas. O treinador ainda terá seis sessões até a partida.

Nesta terça-feira (11), o elenco athleticano retorna ao CAT Alfredo Gottardi para atividades em dois períodos.