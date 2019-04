O Athletico sofreu, mas venceu mais uma na Libertadores. Depois de fazer 3 a 0 no Boca Juniors na semana passada, o clube rubro-negro recebeu o Tolima e levou a melhor por 1 a 0, nesta terça-feira (9), na Arena da Baixada. Bruno Guimarães fez o único gol do jogo.

O resultado levou o Athletico aos nove pontos, na liderança do grupo G, e cada vez mais perto das oitavas de final. O Boca vem na sequência, com quatro, mesma pontuação do Tolima, que tem menor saldo de gols. Já o Jorge Wilstermann completa o grupo com dois pontos. Boca e Wilstermann se enfrentam nesta quarta, no complemento da quarta rodada.

Na partida desta terça, os donos da casa sofreram para furar a retranca do Tolima nos primeiros 45 minutos. A posse de bola foi do Athletico, mas faltaram chances de gol para os dois lados.

Já na etapa final, os paranaenses melhoraram e chegaram a acertar a trave. Aos sete minutos, o goleiro Montero defendeu chute de Renan Lodi, e a bola ainda pegou no travessão.

O Athletico conseguiu marcar aos 33min do segundo tempo. Bruno Guimarães recebeu de Renan Lodi e chutou de longe. A bola desviou e morreu no canto, sem chance de defesa para Montero.

Pela quinta rodada da Libertadores, o clube rubro-negro visita o Wilstermann no dia 24 de abril, mesma data de Tolima x Boca Juniors.