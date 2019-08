FOLHAPRESS – O Athletico-PR prepara a estreia do lateral-esquerdo Adriano, ex-Barcelona (ESP), para o duelo contra o Atlético-MG, a partir das 19h deste sábado (17), válido pela 15ª rodada do Brasileiro.

O jogador, de 34 anos, chegou ao clube paranaense no fim do mês passado, mas estava passando por preparação especial para voltar aos gramados. Adriano não atua desde 18 maio, quando defendeu o Besiktas (TUR).

O Athletico volta a jogar na Arena da Baixada após 24 dias. O último jogo do time no estádio foi a derrota para o Boca Juniors (ARG), por 1 a 0, válida pela Libertadores. Os próximos jogos do clube, entretanto, serão quase todos em casa -dos cinco confrontos subsequentes, quatro serão disputados em Curitiba.

Depois de receber os mineiros e o São Paulo, o Athletico visita o Grêmio antes de enfrentar em seus domínios o Ceará e novamente os gremistas -o reencontro com os gaúchos será válido pela Copa do Brasil, enquanto os demais jogos pertencem ao Brasileiro.

Para a volta à Arena da Baixada, o Athletico fez uma promoção de ingressos. Todos os torcedores do clube pagarão meia entrada (R$ 75).

O Athletico é o 11° colocado na competição, tendo acumulado 19 pontos até aqui, mas tem um jogo a menos que seus adversários. O confronto com o São Paulo, válido pela 13ª rodada do campeonato, foi adiado devido à participação do clube paranaense na Copa Levain, no Japão.

Apesar da confirmação da estreia de Adriano, o restante do time não foi definido pelo técnico Tiago Nunes. Márcio Azevedo, Jonathan, Lucho González e Marco Ruben podem ser preservados. Já o zagueiro Pedro Henrique, que não enfrentou o Grêmio no meio de semana, deve voltar ao time titular.

Já o Atlético-MG irá com time quase completo para Curitiba. Rodrigo Santana, treinador da equipe mineira, anunciou que terá apenas dois desfalques: Ricardo Oliveira, poupado, e Jair, que se recupera de um problema no adutor.

A decisão de poupar o camisa 9 é decorrente do confronto que o clube terá na próxima terça-feira (20), quando enfrenta o La Equidad (COL), fora de casa, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

“O Ricardo usa seu limite em todo o jogo. De repente, a gente leva em Curitiba, pode faltar um pouco de gás para terça. A gente procurou preservá-lo e a nossa ideia é essa”, explicou o treinador.

Quem substituirá o atacante é Papagaio, que será titular pela primeira vez desde que chegou ao clube, em fevereiro. Alerrandro atuou mais neste ano, mas ficou atrás devido a maior força física e capacidade defensiva do concorrente.

“Essa opção é porque é um jogo fora de casa e vamos ter que marcar um pouco mais. Pelo nível de força e competitividade, a gente está optando pelo Papagaio. Se tivéssemos que sair um pouco mais, ai jogaria o Alerrandro, que também vem entrando muito bem nos jogos”, disse Santana.

O Atlético Mineiro está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos, e, com a combinação de resultados ideal, pode terminar a rodada na vice-liderança do torneio.

ATHLETICO-PR

Santos; Madson, Pedro Henrique, Léo Pereira e Adriano; Wellington, Bruno Guimarães e Bruno Nazário (Nikão); Marcelo Cirino, Rony e Marco Ruben (Thonny Anderson). T.: Tiago Nunes

ATLÉTICO-MG

Cleiton; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Ramón Martínez; Cazares, Elias, Vinícius e Chará; Papagaio. T.: Rodrigo Santana

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba

Horário: 19h deste sábado

Juiz: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)