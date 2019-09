O Athletico-PR enfrenta o Fortaleza nesta quinta-feira (26), às 21h30, na Arena da Baixada, pela segunda rodada do returno do Campeonato Brasileiro. Depois da conquista inédita da Copa do Brasil, a equipe traça novos objetivos na competição.

“Temos um compromisso com nosso torcedor” disse o treinador do Athletico, Tiago Nunes. O objetivo da equipe é atingir 50 pontos no campeonato, mas Nunes diz que tem planos maiores. “A gente está em um foco inicial. A partir daí, podemos buscar outros objetivos na competição, tentar um G-6, por que não?”. Ao fim da rodada passada, a equipe paranaense era a nona colocada, com 27 pontos.

Já o Fortaleza continua brigando na parte de baixo da tabela, perto da zona de rebaixamento. Para o confronto contra o Athletico, uma estatística positiva joga a favor do time cearense: com Zé Ricardo, a equipe ainda não perdeu fora de casa.

O técnico terá alguns desfalques para tentar manter essa invencibilidade momentânea. O goleiro Felipe Alves, o volante Felipe e o atacante André Luís não poderão jogar. Marcelo Boeck entra no lugar do arqueiro suspenso o volante Juninho entra no lugar de Felipe. Na frente, Felipe Pires e Wellington Paulista estão de volta.

Do lado do Athletico, o único desfalque é o zagueiro Pedro Henrique, fora por conta de uma lesão na coxa. Lucas Halter deve entrar no seu lugar. Tiago Nunes poderá contar com Márcio Azevedo, Nikão e Cirino, que retornam depois da ausência no duelo contra o Vasco no domingo passado.

ATHLETICO-PR

Santos; Madson, Lucas Halter, Léo Pereira, Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães, Léo Cittadini (Lucho); Nikão, Rony, Marco Ruben. T.: Tiago Nunes

FORTALEZA

Marcelo Boeck; Tinga, Quintero, Jackson, Carlinhos; Gabriel Dias, Juninho, Edinho (Romarinho); Felipe Pires, Osvaldo, Wellington Paulista. T.: Zé Ricardo

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: 21h30 desta quinta-feira

Juiz: Vinicius Gomes do Amaral (RS)