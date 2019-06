O Athletico-PR enfrenta o Fluminense neste domingo (2), às 16h, na Arena da Baixada, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times vêm de derrota, estão em posição intermediária e buscam recuperação.

O Athletico-PR perdeu os dois últimos jogos -para Corinthians e Flamengo- e utilizou formações reservas nas ocasiões. O time dirigido por Tiago Nunes havia priorizado a disputa da Recopa Sul-Americana, que terminou nesta quinta-feira (30), com título do River Plate após um triunfo por 3 a 0 em Buenos Aires.

Agora, o Athletico-PR teria a chance de voltar a atuar com seus titulares no Brasileirão. Porém, existe uma preocupação com a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira (5), o time rubro-negro disputa a classificação para as quartas de final diante do Fortaleza. Na partida de ida, no Ceará, houve empate sem gols.

Dessa forma, alguns jogadores serão preservados para esse confronto. São os casos do lateral Jonathan, do zagueiro Paulo André e do meia-atacante Nikão.

O Athletico entra na sétima rodada na 12ª colocação, com sete pontos. Já o Fluminense tem um ponto a menos e ocupa o 15º lugar. Os tricolores vêm de uma derrota para o Bahia, na Fonte Nova. Mas no meio de semana, obtiveram classificação na Copa Sul-Americana, mesmo com a derrota fora de casa para o Nacional de Medellín.

Para enfrentar o Athletico-PR, o desfalque garantido é o goleiro Agenor, que foi expulso em Salvador. Rodolfo fica com o seu lugar. No ataque, Luciano cumpriu suspensão e volta ao time. Outra novidade pode ser a escalação de Yuri, que não podia ser aproveitado na Copa Sul-Americana. No banco, o Fluminense não terá o técnico Fernando Diniz, que foi expulso na rodada passada. Márcio Araújo ficará no comando.

ATHLETICO-PR

Santos; Madson, Lucas Halter, Léo Pereira, Renan Lodi; Erick, Bruno Guimarães, Tomás Andrade; Marcelo Cirino, Marco Ruben (Tonny Anderson), Rony. T.: Tiago Nunes

FLUMINENSE

Rodolfo; Gilberto, Matheus Ferraz, Nino, Caio Henrique; Yuri, Airton, Ganso; João Pedro, Luciano, Yony González (Pedro). T.: Márcio Araújo

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Wagner Reway (PB)