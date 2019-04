O Domingo de Páscoa teve a definição de campeões estaduais no futebol brasileiro. Na tarde de domingo (21), clássicos e disputas nos pênaltis marcaram as decisões nos campeonatos cearense, paranaense, baiano e pernambucano.

O Athletico venceu o Toledo por 1 a 0 com gol de Matheus Rossetto e levou a decisão para os pênaltis – o Furacão tinha sido derrotado pelo mesmo placar. Nas penalidades, a equipe levou a melhor mais uma vez e ficou com o título paranaense com uma vitória por 6 a 5.

O Fortaleza de Rogério Ceni voltou a celebrar uma conquista cinco meses depois do título da Série B do Campeonato Brasileiro em 2018. O time do ex-goleiro venceu o Clássico-Rei contra o Ceará por 1 a 0 no Castelão, com gol de Roger carvalho, e assegurou a conquista do Campeonato Cearense -o Tricolor de Aço já havia vencido o primeiro jogo por 2 a 0.

Curiosamente, o título do Fortaleza -o segundo sob o comando do “Mito” – acontece um dia depois que o ex-atacante Aloísio Chulapa homenageou o ex-goleiro ao batizar seu quarto filho como Rogério Ceni.

Na Fonte Nova, o Bahia venceu o Bahia de Feira e garantiu o título baiano. Após empate por 1 a 1 no primeiro jogo, o time comandado por Roger Machado conseguiu a vitória por 1 a 0 – gol de Gilberto – e ficou com o troféu de campeão estadual.