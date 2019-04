Na primeira partida oficial contra o Boca Juniors (ARG) da sua história, o Athletico-PR contou com o faro centroavante Marco Ruben e venceu o confronto por 3 a 0 nesta terça-feira (2).

O jogador argentino, ex-Rosario Central (ARG), marcou os três gols que deu ao time rubro-negro a liderança do grupo G da Copa Libertadores.

O Athletico-PR subiu para seis pontos. O clube argentino soma quatro pontos. Tolima-COL e Jorge Wilstermann-BOL, que jogam nesta quarta (3) na Colômbia, têm, respectivamente, três e um ponto.

Em um partida de dois times que procuraram o gol desde o início, a equipe mandante tirou proveito da grama artificial e aproveitou os contragolpes em alta velocidade. Foi assim que saíram os gols do argentino Marco Ruben. Um na etapa inicial e outros dois no segundo tempo.

Na próxima rodada do torneio, na próxima terça-feira (9), o Athletico-PR recebe o Tolima. Na quarta-feira (10), o Boca Juniors vai ser mandante na partida contra o Jorge Wilstermann.

ATHLETICO-PR

Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Camacho (Láo Cittadini), Lucho González (Wellington) e Bruno Guimarães (Marcelo Cirino); Nikão, Rony e Marco Ruben. T.: Tiago Nunes

BOCA JUNIORS

Andrada; Buffarini, López, Izquierdoz, Más; Villa (Pavón), Nández, Marcone, Reynoso; Tévez (Zárate) e Benedetto. T.: Gustavo Alfaro

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Juiz: Roberto Tobar (CHI)

Assistentes: Chrisitan Schiemann (CHI) e Raul Orellana (CHI)

Amarelos: Marco Ruben (CAP); Tévez (BOC)

Gols: Marco Ruben (CAP), aos 35min do 1º tempo, aos 23min e aos 35min do 2º tempo