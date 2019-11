O Athletico-PR recebeu o Cruzeiro nesta quarta-feira (6) e parou em ótima atuação do goleiro Fábio, que garantiu o empate em 0 a 0 na Arena da Baixada, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Athletico foi aos 47 pontos e caiu para sétimo, já que o Corinthians venceu o Fortaleza no mesmo dia. O Cruzeiro, por sua vez, vai aos 34 pontos e abre três para o Fluminense, hoje 17º colocado e primeiro na zona de rebaixamento.

No domingo (10), o clube paranaense visitará o São Paulo, enquanto o time celeste jogará clássico com o Atlético-MG, no Mineirão.