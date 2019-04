O Athletico Paranaense acertou a contratação de dois jogadores que foram destaque no Campeonato Gaúcho: o atacante Bruno Alves, do Caxias, e o meia Denner, do Juventude. O primeiro, de 26 anos, assinou contrato de dois anos, enquanto o segundo, de apenas 19, só chegará ao clube paranaense depois da disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

A informação sobre Denner foi confirmada ao UOL Esporte pelo diretor de futebol do Juventude, Max Nora Filho.

“Existe uma negociação para o Denner ir para o Atlhetico depois da Série C. Existem alguns detalhes para a finalização [do acordo] que dentro dessa ou da próxima semana já estarão resolvidos”, afirmou o dirigente.

Com apenas 19 anos, Denner foi o grande pensador do Juventude no Campeonato Gaúcho. O jogador, que já esteve nos planos do Santos, foi responsável pelos poucos bons momentos da campanha aquém do esperado da equipe da Serra. Marcou dois gols no Estadual.

O atacante Bruno Alves, por sua vez, já até vestiu a camisa do Athletico Paranaense. Com três gols no Campeonato Gaúcho, ele foi o vice-artilheiro do Caxias, que chegou até as semifinais e só foi parado pelo Internacional.

Segundo apurou a reportagem, um futuro empréstimo de Bruno Alves ao Juventude -atrelado ao acerto com Denner- não está descartado, uma vez que o clube do Sul mantém boas relações com o Athletico.