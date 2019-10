A Atea (Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos) pediu na Justiça a condenação da União e dos presidentes da República, do Senado e da Câmara dos Deputados por violação ao princípio do Estado laico com a viagem de autoridades para a canonização de Irmã Dulce no Vaticano.

Na ação civil pública, protocolada na terça-feira (22) na Justiça Federal, a entidade reivindica que Jair Bolsonaro (PSL), Davi Alcolumbre (DEM-AP) e Rodrigo Maia (DEM-RJ) sejam obrigados a devolver aos cofres públicos a verba gasta com a autorização deles.

A cerimônia em que a freira baiana foi canonizada e se tornou Santa Dulce dos Pobres ocorreu no dia 13 deste mês. A delegação oficial do governo brasileiro foi chefiada pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Bolsonaro não compareceu.

Davi, Maia e ao menos 20 parlamentares das duas Casas fizeram parte da caravana. Eles viajaram em avião da FAB (Força Aérea Brasileira) e tiveram direito a receber diárias, por estarem em missão oficial em um país estrangeiro.

Para a Atea, houve “manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade na utilização de recursos públicos”.

“Ao subvencionar a viagem de autoridades brasileiras para uma cerimônia de caráter estritamente religioso, o Estado brasileiro e seus representantes ofendem a laicidade do Estado e, consequentemente, o patrimônio público e os interesses difusos da coletividade”, afirma a petição.

Fundada em 2008, a organização sem fins lucrativos, com sede em São Paulo, diz ter 18 mil associados em todo o país e ostentar como bandeiras a preservação do Estado laico e o combate à discriminação contra ateus e agnósticos. A ação é assinada pelo advogado Thales Vinicius Bouchaton.

No documento, a associação aponta ainda o que considera “um injustificado favorecimento” à Igreja Católica e diz que “não é porque algo é cultural que está chancelada a sua legalidade ou constitucionalidade”.

“Ao contrário do que está enraizado no senso comum, a religiosidade não é sinônimo de bondade ou de virtude. Muitas vezes é até o contrário”, diz a Atea, destacando ser proibida a subvenção de crenças religiosas pelo poder público.

A associação pede à Justiça que proíba o governo federal de custear novas viagens para cerimônias de canonização, sob pena de multa diária de R$ 50 mil por autoridade subvencionada pela União.

Requer ainda que os citados apresentem todos os gastos com a caravana deste mês ao Vaticano, para que se conheça o total de recursos públicos despendidos com o aval dos três presidentes de Poderes.

“O gasto estimado para os cofres públicos brasileiros irá ultrapassar a casa das centenas de milhares de reais para bancar esse verdadeiro ‘trem da alegria’ com recursos públicos”, afirma a entidade.

A organização pede também que o Ministério Público Federal seja notificado para atuar no caso como fiscal da lei.

Em outra ação movida pela Atea, a Justiça de Aparecida (180 km de São Paulo) proibiu neste mês a construção de uma estátua gigante de Nossa Senhora Aparecida e determinou a retirada de cinco obras em homenagem à santa de áreas públicas da cidade.

Procurada, a Presidência da República afirmou apenas que “o presidente da República, Jair Bolsonaro, não participou de comemorações no âmbito da canonização”.

A assessoria de Maia disse que a Câmara não foi notificada do processo e prefere não se manifestar. A assessoria de Davi não respondeu.

JOELMIR TAVARES

FOLHAPRESS