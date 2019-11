“O jornalista Juk, em sua coluna Business Woman do Jornal DIÁRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO, de nosso tão estimado Vice-Presidente Odone Fortes Martins, valoriza o empreendedorismo feminino”, diz o Conselho da Mulher Empresária da ACP

Em Curitiba, nesta semana, dia 06 de novembro, foi realizada a entrega de prêmios e homenagens pelo Conselho da Mulher Empresária (CME) da ACP. O evento “Elas Homenageiam Eles”, coordenado por Maria Cristina Coutinho tem como objetivo principal destacar homens e profissionais competentes que incentivaram o empreendedorismo feminino.

Durante a cerimônia, após as saudações do presidente da ACP, Gláucio Geara, foi entregue um diploma ao jornalista Luiz Augusto Juk, colunista do Diário Indústria & Comércio e a cada um dos homenageados.

No seu discurso, Juk falou que ficou emocionado ao saber que seria homenageado pelo Conselho da Mulher Empresária, pois acompanha suas reuniões há muitos anos. “O reconhecimento é sempre motivo de orgulho”, disse Juk.

Juk e seus convidados

Aproximadamente 60 pessoas participaram da cerimônia como os convidados de cada homenageado, familiares, amigos e junto das integrantes do Conselho da Mulher Empresária fizeram uma homenagem especial ao presidente Gláucio Geara, que encerra seu mandato à frente da ACP em dezembro, pelo incentivo constante às atividades do CME.

“Fico muito agradecido com a inesperada homenagem. Para mim, vocês serão sempre as minhas meninas”, concluiu Geara.