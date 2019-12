O advogado Nilton Ribeiro, que atua na assistência de acusação do Caso Daniel, fez um pedido à Justiça de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, para que Allana Brittes volte para a prisão. No pedido, protocolado na sexta-feira (7), ele alega que a jovem descumpriu duas medidas cautelares impostas pela juíza Luciani Regina Martins de Paula. A defesa de Allana nega o descumprimento e afirma que uma “mentira” está sendo usada para “conturbar” o processo.

No pedido, Ribeiro cita duas fotos postadas por Allana nas redes sociais, sendo uma delas tirada em Porto Belo, no Litoral de Santa Catarina.

“Dentre esses compromissos está o de proibição de acesso ou frequência a bares e casas noturnas. Ocorre que a Ré tem sistematicamente ignorado essas proibições e frequentado bares na capital paranaense (…) Outra proibição é a de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial. Todavia, mesmo com a proibição, a Ré esteve em Santa Catarina, na localidade de Porto Belo”, afirma a assistência de acusação no pedido.

Allana deixou a prisão em agosto, após ter a concessão unânime de habeas corpus pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Entre as medidas cautelares impostas a ela está o comparecimento periódico bimestral em juízo; a proibição de acesso ou frequência a bares e casas noturnas; a proibição de manter contato com testemunhas e demais partes do processo; e proibição de ausentar-se da região metropolitana de Curitiba.

A jovem responde pelos crimes de fraude processual, corrupção de menores e coação no curso do processo que investiga a morte do jogador Daniel Corrêa Freitas.

Fonte: Banda B