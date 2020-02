Assessoria de Comunicação atrelada ao Marketing Digital

*Vera Lúcia Rodrigues

Há uma complementariedade entre a assessoria de imprensa e o marketing digital, que precisa ser mais bem explicada. Um bom serviço de assessoria de imprensa é fundamental para divulgação de uma empresa de qualquer porte. É importante que esse trabalho seja bem organizado e diferentemente da comunicação publicitária, a assessoria de imprensa consegue dar mais relevância para seu cliente na medida que ela envolve o jornalista das diferentes mídias no seu trabalho.

Quando uma empresa faz uma comunicação publicitária, ou seja, um anúncio, que é publicado e pago por essa inserção, é a empresa falando dela mesma. Quando uma empresa usa o serviço de assessoria de imprensa para divulgá-la, todos sabem que ao publicar uma matéria, é o veículo que está falando a respeito dela. Não é a empresa pagando para falar dela mesma. De fato, é o veículo que resolve publicar a notícia da empresa, ou um press release, ou fazer uma entrevista, portanto, empresta sua credibilidade para esta empresa que está usando a assessoria de imprensa.

De outro lado, mais modernamente, o marketing digital tem como proposta fornecer um conteúdo que seja relevante para poder ajudar nas palavras-chaves que o grande mestre Google vai indexar, para permitir que a empresa apareça nos mecanismos de busca.

A assessoria de marketing ou seu inbound marketing vai produzir um conteúdo que leve em considerações as palavras-chaves que vão ser pesquisadas no Google para que o anunciante apareça. Ele vai publicar esse conteúdo produzido pela agência no site dele e sempre nas suas mídias sociais. Portanto, o anunciante tem uma limitação determinada pela própria atividade.

Quando a empresa agrega uma assessoria de imprensa neste processo e ela também informa as palavras-chaves que podem otimizar a busca orgânica dessa empresa, da presença digital, esses textos produzidos pela assessoria de imprensa, que também são conteúdos da mesma forma que o marketing digital, vão para os canais que têm pertinência editorial.

Desta forma a assessoria de imprensa vai procurar todos os sites, blogs, jornais, revistas, mídias online, programas de entrevistas, que tenham a ver com a atividade da empresa para publicar o texto com as palavras-chaves do cliente. O resultado é imbatível. De um lado você tem o marketing de conteúdo e do outro a assessoria de imprensa, que também dá capilaridade para esse marketing de conteúdo, que, sem assessoria, fica restrito às mídias do cliente.

A assessoria de imprensa pode transformar esse conteúdo num material noticioso e desta forma consegue espalhar essas notícias por vários canais, de tal sorte que os robôs do Google podem rastrear esses textos e posicionar melhor a busca orgânica do cliente.

Resumindo, são duas ferramentas imprescindíveis hoje para quem quer ter relevância digital, quem quer ser encontrado pelo Google ou por outros mecanismos de busca como Yahoo e outros. Quando alguém precisa de um serviço ou produto de uma empresa X e digita o nome da marca X dessa empresa e ela aparece na primeira página, certamente esse é o resultado de uma forte presença digital. Assim, concluímos que a junção do marketing digital e da assessoria de imprensa é fundamental para garantir uma presença constante nos mecanismos de busca.

*Vera Lúcia Rodrigues é jornalista, professora universitária e diretora da Vervi Assessoria de Imprensa. É graduada e mestre em Comunicação pela ECA/USP.