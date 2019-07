Um assessor próximo à Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está sendo investigado por suspeita de irregularidades em um projeto de cooperação técnica da pasta, de acordo com duas fontes e documentos de um processo administrativo disciplinar vistos pela Reuters.

A investigação, que traz indícios de superfaturamento e direcionamento de uma licitação há cinco anos, foi iniciada pela administração anterior e levou o Ministério Público Federal a pedir a abertura de um inquérito pela Polícia Federal, segundo informou o MPF.

De acordo com os documentos e as fontes, o assessor especial Francisco Basílio Freitas de Souza estaria envolvido em supostos desvios ligados a um projeto de cooperação técnica (PCT) de 2014, no qual uma empresa de TI foi contratada para ajudar o governo no “fortalecimento do sistema brasileiro de defesa agropecuária”.

Souza, um dos mais importantes auxiliares da ministra, foi nomeado assessor especial de Tereza Cristina por Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil, em 25 de janeiro. Pouco tempo antes, em outubro, o então corregedor do Ministério da Agricultura havia mandado ofícios ao MPF e à Polícia Federal alertando-os das suspeitas envolvendo agentes públicos e a empresa contratada no âmbito do PCT BRA/IICA/13/004.

Isto não foi empecilho para que, no final do ano passado, Souza fosse escolhido para integrar a equipe de transição do então presidente eleito Jair Bolsonaro no ministério. Souza é pesquisador da Embrapa desde 1976. Ele foi dispensado como coordenador do referido PCT, por meio de portaria, em 10 de dezembro do ano passado.

A ministra Tereza Cristina tem ciência da investigação, disseram as duas fontes a par do assunto, que pediram anonimato.

A assessoria de imprensa do MPF disse à Reuters que pediu à Polícia Federal que investigasse o caso, mas não deu mais detalhes.

“Não há qualquer impedimento legal para um servidor que eventualmente responde a um PAD (Processo Administrativo) exerça cargo de confiança”, disse o Ministério da Agricultura em comunicado à Reuters.

A agenda de compromissos oficiais de Souza indica que ele frequentemente acompanha a ministra em viagens nacionais e internacionais, representando o Ministério da Agricultura em encontros com o Banco Mundial e a Agência de Cooperação Internacional do Japão.

Um porta-voz de Onyx Lorenzoni não quis responder se ele já sabia da investigação interna antes da escolha de Souza como assessor especial de Tereza Cristina. Em comunicado, a Casa Civil disse que cada pasta tem autonomia para propor o provimento de cargos e funções, sendo o ministro apenas responsável pelo ato normativo da nomeação.

O ministério não quis comentar a evolução do processo administrativo, que é confidencial. A pasta disse apenas que a “duração razoável” deste tipo de procedimento é de 140 dias e que todas as medidas para apurar eventuais ilícitos foram tomadas no âmbito do contrato sob investigação, a qual envolve mais de um servidor.

A Polícia Federal não retornou o contato.

Fonte: Reuters