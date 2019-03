Assespro-PR e Assembleia Legislativa aproximam-se para incentivar setor de TI

A Assespro-PR, principal entidade de tecnologia e inovação do Estado, realizou na terça-feira (12) uma aproximação formal com a Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) para a gestão 2019-2022. O principal intuito da Associação das Empresas de TI do Paraná é promover a entrada de temas relevantes para o setor na pauta no legislativo ainda este ano.

Uma reunião foi realizada entre o novo presidente da Comissão, o Deputado Estadual Emerson Bacil (PSL), com os diretores da Assespro-PR: Paulo Roberto C. de Manuel, vice-presidente de articulação política e Adriano Krzyuy, diretor presidente.

Segundo dados da Assespro-PR, existem no Paraná cerca de 8 mil empresas de tecnologia e mais de 50 mil profissionais da área. “A tecnologia está em tudo! Não somente em empresas desenvolvedoras. Ela é transversal à economia, estando presente do agronegócio à indústria, passando pelos setores de varejo, saúde, entretenimento, etc. Nada mais justo que coloquemos na pauta do legislativo temas que possam impulsionar este mercado no Estado”, afirmou Adriano Krzyuy.

“A Assespro-PR contribuirá com todo o seu conhecimento e trará as demandas diretamente do setor para que sejam estudadas pela comissão”, disse o Deputado Emerson Bacil.

Segundo o parlamentar, além das questões advindas diretamente do segmento, também serão avaliados projetos de tecnologia que possam contribuir em outras áreas da sociedade, como na agricultura. “Há projetos interessantíssimos como na área fitossanitária, para manejo de pragas e doenças com o qual é possível alcançar a redução de aplicação de defensivos em até 50%”, exemplificou o presidente da Assespro.

A Comissão e a Assespro-PR também estudam a criação de uma frente de trabalho para visitar as universidades do Estado que oferecem cursos na área de tecnologia. Entre os objetivos está o de estudar e criar projetos que diminuam o alto índice de evasão nos cursos universitários no setor, que chega a 30%.

Um próximo encontro será realizado, ainda sem data definida, com outros deputados para uma apresentação da Assespro-PR à cerca de suas atividades e de dados relevantes do segmento.

A Assespro-PR possui 250 associados, sendo estas startups, pequenas, médias e grandes empresas. São mais de 35 anos de história promovendo a inovação e empreendedorismo no Estado do Paraná, facilitando as conexões e fornecendo recursos e informações sobre as últimas tendências tecnológicas do cenário mundial.