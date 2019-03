Assembléia Geral no Hospital Erasto Gaertner apresenta balanço de atividades do ano de 2018

Foi realizada, na noite da última terça-feira (26), a Assembleia Geral da Liga Paranaense de Combate ao Câncer (LPCC), mantenedora do Hospital Erasto Gaertner. O evento, feito para apresentação do Relatório Anual dos resultados de 2018 e aprovação do balanço contábil da LPCC, contou com a presença da banda da Polícia Militar e reuniu o presidente do Conselho de Administração, Dr. Luiz Antonio Negrão Dias, o superintendente, Adriano Lago, a diretora geral, Dra. Carla Martins, sócios, demais conselheiros, parceiros, médicos e voluntários da instituição, no auditório principal do HEG.

Como maior destaque entre os investimentos concretizados pela instituição, está o bom andamento do Plano Diretor do HEG, que prevê a expansão do hospital no período de 15 anos. A estrutura física do Erasto aumentou de 16.500 m² de área construída em 2014 para 20.000 m² em 2018. Em um ano, foram realizadas 25 intervenções e 3.600 m² receberam reformas ou novas construções, o que totaliza mais de R$6 milhões de investimentos apenas neste último ano.

“Aumentamos nossa estrutura, elevamos nossa qualidade e , como consequência, tivemos número recorde de atendimentos, de novos casos de câncer tratados no hospital, em relação aos anos anteriores. Isto, falando em atendimentos SUS, de convênio e particulares. Para continuar esse atendimento com, cada vez mais, qualidade, é necessário manter investimentos em estrutura, equipamentos e profissionais de excelência. Tudo isso está alinhado com um Planejamento Estratégico 2016-2020, que possui diversos objetivos para a instituição nos próximos anos e que está norteando todas as atividades realizadas, afirma Adriano Lago, superintendente do Hospital Erasto Gaertner.

Na ocasião, também foi oficializada a posse da nova vice-presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC), Lucia Helena Albuquerquer Knop, que juntamente com a presidente, Isabel Ossoski, liderará uma equipe de cerca de 370 voluntários. A RFCC é reconhecida pelas ações de assistência aos pacientes atendidos no HEG e pelas iniciativas de prevenção ao câncer, bem como arrecadação de recursos em benefício da instituição

Relatório Anual de atividades

Oficialmente lançado durante a Assembleia Geral da LPCC, o Relatório Anual do Hospital Erasto Gaertner – Exercício 2018, traz as principais informações e indicadores, bem como os projetos de captação de recursos e a prestação de contas a partir do balanço contábil, conforme previsto em lei.

Disponível no site www.erastogaertner.com.br, o documento revela os números mais atuais da instituição, como os mais de 6 mil novos casos de câncer confirmados, mais de 480 mil atendimentos feitos, mais de 8,6 mil cirurgias realizadas e ainda, o crescimento de 6% dos índices de cura de pacientes tratados no hospital, o que alcançou, de maneira geral. Hoje, percebe-se que a sobrevida global (chances de cura do paciente admitido na instituição após cinco anos do término do tratamento) alcançou a marca dos 69,3%.

“Precisamos e contamos ainda mais da sociedade organizada, de todas as pessoas que se mobilizam em prol do Hospital Erasto Gaertner, para trazer mais investimentos em tecnologia e profissionais de ponta, com o objetivo de gerar mais resultados e continuar aumentando nossos índices de cura, levando à população qualidade de vida e promoção à saúde”, destaca Adriano Lago.