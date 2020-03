Assaí Atacadista comemora a marca de 1 milhão de cartões

O Assaí Atacadista, rede de atacado de autosserviço que mais cresce no País, comemora a marca de 1 milhão de cartões Passaí emitidos. Somente em 2019, a bandeira emitiu mais de 430 mil unidades do seu cartão de crédito próprio. Lançado em 2017, o Passaí oferece um benefício inédito para os consumidores que frequentam as lojas da rede: comprando a partir de uma unidade, o consumidor já paga preço de atacado. Hoje, em algumas unidades, as compras com o cartão da loja representam mais de 10% das vendas.