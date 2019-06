Seguindo intensa agenda de reuniões, participação e promoção de eventos, a ASIA CHAMBERS OF COMMERCE FOR BRAZIL – Câmara de Comércio Asiática, lançada em maio em Curitiba, visando maior interação do Brasil com o Sul da Ásia, promove dia 17 de junho, 18h30, em São Paulo, o “Taiwan – Brazil Business Meeting”.

O evento vai contar com a presença do presidente da entidade, Yao Peng Huang e diretores. Foi idealizado e está sendo organizado em parceria com o Escritório Econômico e Cultural de Taipei, representado pelo seu Diretor Superintendente Chang, Tsung-Che; e pela Diretora Rachel Hsiu Ling Lu, da Taiwan Trade Center, Brazil.

Segundo Yao Peng Huang, o evento em São Paulo faz parte do plano de trabalho e expansão da Câmara de Comércio Asiática, que atua junto as duas maiores entidades representativas de Taiwan no Brasil. “É o momento de empresários paulistas ou de outras partes do país, que tenham interesse no mercado asiático participarem, tirarem dúvidas e fomentarem ainda mais seus negócios”, sustentou o presidente da ASIA CHAMBERS OF COMMERCE FOR BRAZIL.

Dezenas de autoridades e empresários brasileiros e taiwaneses já confirmaram presença. Mas atenção, é necessário fazer confirmação prévia para participar, através do telefone 41 3206 8280 ou e-mail accbra@accbra.com.br.

SERVIÇO

Evento: Taiwan – Brazil Business Meeting Em São Paulo capital

Dia 17 de junho às 18h30 No Ed. Casa Hakka. Rua São Joaquim, 460 – 3º andar

Estacionamento Piso 1 e 2. Bairro Liberdade

Idealização e organização da Asia Chamber of Commerce, Escritório Econômico e Cultural de Taipei e Taitra – Taiwan Trade Center, Brazil

Mais informações e confirmações de presença através do telefone 41 3206.8280 ou e-mail accbra@accbra.com.br