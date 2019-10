Moradores de quatro ruas da Regional Cajuru estão prestes a se livrar do pó e da lama produzidos pelo saibro. Ao todo, 513 metros de asfalto novo e de implantação de estruturas de drenagem irão garantir mais qualidade de vida à população que tem casa nessas vias.

Nesta quinta-feira (3/10), as obras estavam em andamento na Rua Osvaldo Campos, no Capão da Imbuia. O prefeito Rafael Greca e o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, realizaram uma vistoria nas obras, que estão ocorrendo no trecho de 120 metros entre as ruas Osmário de Lima e Frederico Stadler Júnior.

“Celebramos o asfalto sobre o saibro na Rua Osvaldo Campos. Rua que margeia a Escola Municipal Enéas Marques dos Santos e que dá acesso ao Capão da Imbuia, onde está o Museu de História Natural que guarda acervo precioso colecionado por Ermelino de Leão e que também guarda a imbuia de mil anos que dá nome a este bairro”, contou Greca.

O secretário Rodrigo Rodrigues apontou que já foi feita parte de drenagem da rua e que a base para receber o asfalto também está pronta. “Em mais alguns poucos dias, os moradores da Osvaldo Campos poderão colher os benefícios permanentes de uma obra feita com a qualidade e o respeito que eles merecem”, disse.

Curitibinhas

O prefeito aproveitou para visitar a Escola Municipal Enéas Marques dos Santos e foi recebido por alunos e professores. As crianças mostraram a Greca o que aprenderam com a professora Tânia Correia Valente. Cantaram Cataflau, uma canção indígena, e uma paródia bem-humorada sobre o clima de Curitiba.

Ao fim, incentivadas pelo prefeito, também contaram o hino da cidade. “Muita alegria em estar aqui”, disse Greca.

Ruas prontas

As outras três ruas de saibro da Regional Cajuru que receberam obras de drenagem e pavimentação estão concluídas e só aguardam uma vistoria técnica final para serem consideradas entregues.

No Cajuru, a Rua Doutor João Luiz Bettega foi requalificada no trecho de 205 metros entre a Leonardo Gelinski e a Leonardo Novicki, junto ao córrego do Jardim Natália.

As outras duas ruas estão no bairro Uberaba. As obras aconteceram na Benjamim Gelinski (73 metros entre a Atílio Piloto até o antipó) e na Pelaguia Lipinski Mikos (115 metros entre as ruas Waldomiro Daldigan e Benjamim Gelinski).