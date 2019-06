Com uma exposição fantástica em Brera, na Mediateca Santa Teresa, durante a Milan Design Week, a Moooi apresentou a proposta “Uma Vida Extraordinária”. Com uma cenografia dramática, ousada, envolvente e etérea, a marca mostrou lançamentos como a família de luminárias que cantam The Party, por Kranen/Gille, feitas em cerâmica e que ganharam versão em pendente na MDW.

Em tempo: a Moooi é mais uma superbrand de design que vem aderindo ao conceito “se now, buy now”. A marca anunciou que simultaneamente à MDW, com a abertura do Salone del Mobile.Milano em 9 de abril, suas novidades já estariam em exposição em mais de 20 locais em todo o mundo, dentro da estratégia que chamou de More Moooi Moments. “Um grande marco para a nossa marca e uma conquista fenomenal de nossa equipe e de nossos parceiros no mercado”, afirmou o CEO, Robin Bevers.

Anuário 2019 da CASACOR Paraná

As capas da edição 2019 do anuário da CASACOR Paraná trazem os ambientes de um elenco referencial da arquitetura e interiores, com projetos de Flávia Mattar, Léo Shehtman, Marcelo Lopes e Viviane Tabalipa. A publicação traz os 53 ambientes da mostra deste ano, criados sob a inspiração do tema deste ano, Planeta Casa.

NOTA 03



Design assinado e o morar do futuro nos Talks do Salão de Gramado

Com apoio da ABIMÓVEL, através do Projeto Brazilian Furniture, realizado com a APEX-BRASIL, Talks do Salão de Gramado discutiram temas como design assinado, mídias sociais e o morar do futuro. Em seu terceiro dia, em 12/6, o Salão de Gramado reuniu em seu bate-papo nomes de referência no design brasileiro contemporâneo e os Decornautas para falar sobre “Design Assinado. Os talk-shows do Salão de Gramado contam com o apoio da ABIMÓVEL e da APEX-BRASIL por meio do Projeto Brazilian Furniture. Participaram do talk sobre “Design Assinado” Emerson Borges, Marta Manente, curadora dos Talks do Salão, Bruno Faucz e Sergio Batista, com mediação dos Decornautas Allex Colontonio e André Rodrigues.

Em 13 de junho, Lídia Maciel, Cris Mioranza, Camila Fleck e Fernando Rodrigues falaram sobre “O novo morar urbano”, fechando o evento. Os Talks do Salão foram abertos em 10 de junho, com o bate-papo “Como as redes sociais modificam o comportamento do consumo”. Em 11 de junho abordaram o tema “Design e Arte”.

Decor lança decorado do Residencial L’Essence

Com elegante projeto de interiores por Denise e Carolina Leal Ribas, o apartamento decorado do Residencial L’Essence, na Rua Barão do Cerro Azul, 1742, em São José dos Pinhais, foi lançado pela M. Decor, marca de referência em decoração, sediada no município. O evento de lançamento foi uma parceria com a CWG Construtora.