Nos últimos 40 anos foram observado contínuos avanços na engenharia que solidifica a aviação como a forma mais segura de transporte.

Entretanto, o atual número de passageiros aéreos e voos aumentando a uma taxa exponencial, as pessoas começam a questionar a evidência estatística.

Nos últimos anos houve várias hull losses (perdas de casco) de aeronaves nas manchetes de jornais.

Uma perda de casco é um acidente de aviação que danifica a aeronave além do reparo econômico, resultando em uma perda total. O termo também se aplica a situações em que a busca por seus destroços é terminada ou quando os destroços estão completamente inacessíveis.

A British Airways é considerada uma companhia aérea muito segura, mas há de se lembrar de imagens do voo BA38 que partiu de Pequim e fez pouso de emergência no Aeroporto de Heathrow no ano de 2008, ou de imagens dolorosas de um avião da companhia britânica em chamas em Las Vegas no ano 2015. A Emirates também teve um acidente em Dubai em 2016.

Felizmente, não houve fatalidades nas aeronaves desses incidentes em particular, mas infelizmente também houve dezenas de acidentes fatais na última década. Exemplos incluem dois desastres recentes envolvendo Boeings 737- MAX, imagens de uma aeronave Aeroflot pousando na pista em Moscou em chamas e então o curso de duas quedas da Malaysia Airlines.

Apesar desses incidentes, grandes companhias aéreas continuam relativamente seguras. Entretanto, há algumas que têm um registro de segurança que varia da média a absolutamente terrível.

Grande parte das companhias aéreas mais perigosas são proibidas de sobrevoar os EUA e a União Europeia.

A AirlineRatings.com publicou sua lista das companhias aéreas mais perigosas no mundo com base em um sistema de classificação de 7 estrelas.

Fatores como fatalidades na última década, listas negras de países e certificados da Auditoria de Segurança Operacional da Associação de Transporte Aéreo (IOSA) representam um fator em como as aéreas são classificadas. Nenhuma das companhias aéreas abaixo conquistou mais de duas estrelas de um total de sete.

Tara Air

A Tara Air conseguiu acumular somente uma estrela. Vários acidentes fatais em 2010 e 2011 não auxiliaram a classificação dessa aérea nepalesa que opera uma frota de oito aeronaves de/para as aproximações montanhosas perigosas no Nepal.

Nepal Airlines

O Nepal viu nove acidentes fatais ao longo dos últimos oito anos. Estatisticamente, voar no reinado montanhoso é relativamente perigoso.

A Nepal Airlines vem voando desde 1958 sob o nome Royal Nepal Airlines, e seu registro de segurança deixa muito a desejar.

Acumulando somente uma estrela, a Nepal Airlines é proibida de voar a União Europeia. Embora nos últimos anos tenha se observado uma vasta melhoria no registro de segurança da aérea, um acidente fatal em 2014 resultou em 18 mortes.

Ariana Afghan Airlines

Servindo como a companhia aérea nacional do Afeganistão, a Ariana tem somente cinco aeronaves em sua frota atual e um registro desproporcionalmente espantoso de 19 aeronaves eliminadas durante sua história, incluindo sete incidentes fatais.

Bluewing Airlines

A Bluewing tem sede na pequena nação de Suriname, na América do Sul. A perda de três diferentes aeronaves Antonov An-28 ao longo de um período de 3 anos que fez com que a aérea fosse proibida de sobrevoar o espaço aéreo europeu.

Kam Air

Essa companhia com sede no Afeganistão é proibida de voar espaço aéreo dos EUA, e quando a Kam tentou voar para a União Europeia em 2010 ela teve permissão negada lá também após dois incidentes que incluíram um fatal e uma ameaça de bomba.

Trigana Air Service

Com 10 hull losses e 14 acidentes envolvendo aeronaves operacionais da Trigana, não é surpresa que a aérea indonésia tenha recebido a classificação de apenas uma estrela. Como seus colegas nessa lista, ela também não poder voar no espaço aéreo dos EUA e da União Europeia.

SCAT Airlines

Essa companhia aérea do Cazaquistão tem um registro de segurança inexpressivo, entretanto, ela não tem visto acidentes fatais desde 2013. Embora a SCAT não opere com um certificado de segurança reconhecido internacionalmente, ela está realizando melhorias significativas para ser reconhecida e operar de forma segura.

Fonte: Forbes