Ao completar três anos de vida e o primeiro ano na nova sede, localizada no Batel Soho, a imobiliária Arya1 comemora com clientes nesta segunda-feira. E fvesteja a extensão no Balneário Camboriú –SC e em Orlando, nos Estados Unidos. Sob seus cuidados, 470 imóveis – em condomínios fechados, coberturas, apartamentos, gardens, lofts, salas comerciais e loteamentos.

Com foco na compra e venda de imóveis prontos, além de atendimento personalizado, presta completa consultoria imobiliária e financeira, enfatizam os sócios Ricardo Elias e Carolina Aguiar. “Aprendemos que nosso público não busca qualidade apenas no imóvel, mas no atendimento do início ao fim. Afinal, trabalhamos com a compra e venda do sonho das pessoas”.