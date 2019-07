Campeã da Copa do Mundo feminina neste domingo (7) com os Estados Unidos após vencer a Holanda na final, por 2 a 0, a atacante Megan Rapinoe foi eleita a melhor jogadora do torneio. Além do prêmio de craque da competição, Rapinoe leva para casa também o prêmio de artilheira, com seis gols anotados.

“Não sei se consigo descrever, é incrível, todas as pessoas, o nosso grupo, todos trabalharam tanto pra chegarmos aqui”, exalou Rapinoe em entrevista na saída do gramado do Stade de Lyon, na França.

Rapinoe abriu o placar na grande final ao converter cobrança de pênalti contra a goleira holandesa Van Veenendaal, eleita a melhor arqueira do Mundial. Após a abertura do placar, os Estados Unidos apostaram no contra-ataque e ampliaram com a meio-campista Lavelle. Lucy Bronze, da Inglaterra, foi eleita a segunda melhor jogadora do torneio, com Rose Lavelle em terceiro lugar.

Com seis gols, Rapinoe dividiu a artilharia do torneio com Alex Morgan, dos EUA, e Ellen White, da Inglaterra, também com seis gols cada. A jovem alemã Giulia Gwinn levou para casa o prêmio de revelação da Copa do Mundo da França. Enquanto a França, seleção anfitriã, recebeu o prêmio de Fair Play.