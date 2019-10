O ginasta brasileiro Arthur Nory conquistou a medalha de ouro na barra fixa no Campeonato Mundial de Ginástica Artística, realizado em Stuttgart, na Alemanha.

Com nota de 14.900, Nory superou o croata Tin Srbic (14,666) e o russo Artur Dalaloyan (14,533).

Após as Olimpíadas do Rio, em 2016, quando ficou com o bronze no solo, Nory passou por uma cirurgia no ombro. Em maio deste ano, o atleta descobriu ter condromalácia, doença que causa desgaste da cartilagem no joelho e não tem cura.

O título é inédito para Nory, que recebeu a medalha de prata nos Jogos Panamericanos de Lima, neste ano.

No Twitter, o perfil oficial dos Jogos Olímpicos publicou um vídeo com a reação de Nory após a vitória.

Foto: Lionel Bonaventure