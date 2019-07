A Artecola Química está com uma nova aliança estratégica internacional. A parceira é a italiana TAKA, referência mundial em adesivos de tecnologia PUR (poliuretano reativo). A união surge no momento em que o mercado de revestimento de perfis e painéis em PVC e madeira passa por expansão positiva. “Com a aliança, a Artecola e a TAKA passam a oferecer uma sólida rede de distribuição de produtos TAKA para fornecer na América Latina as melhores soluções em adesivos PUR hot melt”, diz o comunicado da empresa sediada na Itália. “Para nós, é uma nova frente em nossa estratégia de oferecer inovação ao mercado, sempre com as melhores tecnologias para gerar produtividade e eficiência a nossos clientes”, ressalta o Presidente Executivo da Artecola, Eduardo Kunst.

A aliança com a TAKA prevê a venda, no Brasil e América Latina, de produtos que antes não estavam disponíveis para a região. O portfólio é composto por adesivos PUR para o revestimento de perfis e painéis de PVC e madeira, com formulações especialmente projetadas para aplicação com diversos equipamentos. As linhas em PUR oferecem adesivos de performance superior para esquadrias em geral, tanto em madeira, como PVC, alumí ; ;nio ou outro material, assim como a colagem de fitas de borda. Também se aplicam à colagem de lombadas de livros, no setor gráfico.

A Artecola, com vasto conhecimento do mercado latino-americano e com uma rede de atuação em seis países (Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru), é a parceira ideal para a TAKA distribuir seus produtos na região. “Teremos um amplo portfólio de produtos e nossa equipe técnica contribuindo para o crescimento da presença de adesivos PUR no continente. Mesmo as grandes marcas clientes na Europa antes não tinham a opção de comprar produtos da marca na América Latina. Seremos esse diferencial no mercado”, ressalta Eduardo Kunst.