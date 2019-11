Sou sul-matogrossense e moro em Curitiba há dezenas de anos. Em visita à minha terra, conheci o hotel Deville de Campo Grande. E, como gosto das aldeias do mundo, imaginem minha alegria diante da decoração que enaltece a cultura local, com seu artesanato e fotografias de ambientes e habitantes. É assim em demais unidades da rede hoteleira nascida no Paraná.

As fotos desses índios altaneiros, que exalam elegância e dignidade, são de Mariana Canet (creio que neta do fundador do Deville). O crítico e professor Fernando Bini, curador da mostra de Mariana na Bienal de Curitiba 2019, a artista-fotógrafa “nos ensina a ver o detalhe banal, comum e belo que está a nossa volta. Em todas as fotos é evidente o sentido pictórico quando Mariana trabalha com a cor, sólida ou fluida, explorando os efeitos cromáticos”.

Segundo explicação dada pelo marketing, as fotos são selecionadas em parceria com a fotógrafa e a equipe de arquitetura responsável, além da Rede Deville. E expostas com curadoria respeitando a atmosfera desejada em cada unidade.

As fotos de Mariana Canet dividem-se em três grandes séries: Reflexos (que traz a água e a luz refletidas nela como elemento principal), Abstrato (onde ela questiona a manipulação da matéria) e Natureza (um registro pictórico das formas encontradas na natureza).

“Ainda não há nenhum registro oficial se fica claro para os hóspedes que nas paredes estão obras de arte, pois muitos ainda estão acostumados em observar gravuras. Mas com a força das novas mídias e as redes sociais, cada vez mais notamos que as fotografias viram cenários perfeitos nas unidades quando o hóspede escolhe o melhor espaço istagramável”, repara a jornalista Rafaela Salomon, que me fotografou em Campo Grande.

A rede hoteleira, iniciada com o Hotel Deville Colonial, no centro de Curitiba,atua atualmente com nove hotéis, aproximadamente 1.500 acomodações e mais de 1.100 funcionários. Administra o São Paulo Airport Marriott Hotel (SP), Deville Prime Campo Grande (MS), Deville Prime Cuiabá (MT), Deville Prime Porto Alegre (RS), Deville Prime Salvador (BA), Deville Business Curitiba (PR), Deville Business Maringá (PR), Deville Express Cascavel (PR) e Deville Express Guaíra (PR).