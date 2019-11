O dia 5 de novembro, data de aniversário de 60 anos do múltiplo artista Luiz Arthur Montes Ribeiro, marca também a abertura de sua nova exposição “29 Anos de Artes Visuais”, em evento para convidados no espaço Luiz Arthur Montes Ribeiro Galeria de Arte (LAMR). A exposição, que fica em cartaz de 6 de novembro de 2019 a 28 de fevereiro de 2020, reúne a produção de Montes Ribeiro desde 1990, quando iniciou sua produção profissional, até o momento.

São 60 obras de 6 séries produzidas pelo artista neste período, todas disponíveis para comercialização: Borboletas, Araucárias, Jardins Imaginários da Minha Solidão, Arvoredos, Peixes e Flores. Entre elas, duas telas novas da série Borboletas e uma da série Araucárias.

“Entre estas 60 obras, há várias inéditas, que optei por mostrar nesta exposição porque falam muito de meu trabalho e de minha vida, visto que também celebro meus 60 anos com esta exposição. É toda uma história de vida dedicada à arte. Comecei com a escrita, por volta dos 10 anos. Escrevia muitas cartas. Depois, aos 13, já comecei a desenhar e então a pintar. Estudei com grandes mestres nas mais variadas artes em que imergi. Para mim, este trânsito entre as diversas modalidades artísticas é muito importante”, salienta.

ARTE CONTEMPORÂNEA

O modelo espanhol, do artista e sua galeria, é a forma como Luiz Arthur Montes Ribeiro conduz sua carreira artística. “Sempre reservei as tardes para produzir e mantenho meu ateliê e galeria abertos aos visitantes e interessados”, conta o artista. Em sua prolífica produção, a expressão poética se alinha à acurada técnica, desenvolvida com os melhores mestres, entre eles Maria Ivone Bergamini, Sidney Mariano, Dallwa Lobo e Edilson Viriato.

Filho de um casal proeminente, que muito incentivou a arte e a cultura de Ponta Grossa, sempre contou com o apoio dos pais e da família em sua carreira artística. “A arte e a cultura estão presentes desde muito cedo em minha história”, conta o múltiplo artista. “Atuar como artista foi um caminho natural para mim, em que me comunico com as pessoas e celebro, a cada livro, a cada desenho, a cada tela e escultura, a vida.”

As ondas do mar, o sensorial, a sensualidade, o homem, a mulher, são inspirações recorrentes, nas mais diversas séries criadas pelo artista.

Serviço

EXPOSIÇÃO “29 ANOS DE ARTES VISUAIS:

LUIZ ARTHUR MONTES RIBEIRO”

Artista: Luiz Arthur Montes Ribeiro

Abertura: 05/11, 18h às 21h

Visitação: 06/11/19 a 28/02/2020, quintas e sextas-feiras, 14h às 20h*

Local: Luiz Arthur Montes Ribeiro Galeria de Arte

Endereço: Av. Vicente Machado, 160, 4º andar, Cj. 43, Centro – Edifício Neudes Calixto

Contatos: (41) 99920-7349 galeriadearte@luizarthur.com.br

Site: luizarthurarteegastronomia.blogspot.com

Facebook: @galeriadearteluizarthurmontesribeiro

Instagram: @luizarthurmontesribeiro

Twitter: @MontesLuiz

* Visitas sempre sob agendamento com a galeria.