O abstrato cheio de emoções. É essa a proposta da série Catarse do artista plástico André Baía que fica em exposição na loja Black Home Design, até o dia 10 de junho. O artista que tem como sua maior inspiração a figura humana, apresenta um lado diferente dessa representação na mostra. Em Catarse ele explora o abstrato, mesclando traços agressivos e formas geométricas imperfeitas para representar a relação corpo – emoção.

“Todo meu trabalho mantém essa essência e aura humanas, uma unidade que expresso de diferentes maneiras. Acredito que nossas imperfeições são o que nos dão identidade, e é isso que tento ressaltar nas telas com as falhas de tinta posicionadas propositalmente, em conflito com a figura que deveria ser perfeita”, explica o artista conhecido por representar o humano por meio de caveiras e rostos expressivos e que pela primeira vez traz o abstrato para suas telas.

O trabalho de André Baía nesta mostra desperta a sensação de descarga emocional muito intensa, remetendo a fortes sentimentos, frustrações, personalidades. Uma verdadeira catarse traduzida em pinturas expressivas, compostas por cores fortes que dão vida e intensidade ao trabalho. A curadoria é de Carla Freitag.

As obras compõem os estilosos ambientes da conceituada loja Black Home Design, da designer de interiores Maria Alice Berndt, que fica no bairro de Santa Felicidade, em Curitiba, e estarão disponíveis para venda.

Exposição CATARSE

Local: Black Home Design – Av. Manoel Ribas, 4824

Data: até 10 de junho

Horário de funcionamento da loja: Seg a sex das 9h às 18h e aos sábados das 10h às 14h.

Siga André Baía no Instagram: @andrebaia