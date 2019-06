Mais uma vez a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) teve intensa agenda em Brasília (DF) nesta semana. Representada pelo vice-presidente e presidente eleito da entidade, Alexandre Velho, participou de reuniões para discutir assuntos relacionados à cadeia produtiva. Uma das mais importantes foi junto ao Ministério da Economia quando mais uma vez o assunto do Mercosul foi pauta.

Segundo o dirigente da Federarroz, também foi reforçada a questão dos novos mercados em função da viagem do presidente Jair Bolsonaro à Argentina onde tratará com o presidente Mauricio Macri do acordo com a União Europeia. “Este assunto está na pauta e existe um volume inicialmente de 150 mil toneladas de arroz incluído no acordo e nós solicitamos que este volume seja de pelo menos 600 mil toneladas para que tenhamos condição de aumentar o volume exportado e abrir novos mercados com a União Europeia”, destacou.

Já em reunião com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes), o tema novamente foi o Fundo de Aval, onde o vice-presidente da Federarroz afirmou que houve avanços em se viabilizar uma taxa de juros menores para as dívidas. A novidade apresentada pela instituição é um modelo que o produtor possa quitar suas dívidas junto aos fornecedores de insumos. O prazo inicialmente seria de cinco anos, com dois de carência, mas os arrozeiros solicitaram que o prazo seja de sete anos com os mesmos dois anos de carência, tendo o produtor cinco anos para pagar.

Fonte: Federarroz