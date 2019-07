O mercado de arroz em casca no Rio Grande do Sul esteve enfraquecido nos últimos dias, com negociações pontuais captadas pelo Cepea. O clima chuvoso também influenciou esse cenário, atrapalhando os embarques de arroz “livre” (produto armazenado nas propriedades rurais). Entretanto, foram as ofertas de compras a preços menores que acabaram prevalecendo – essa pressão se deve aos baixos valores também ofertados pelos setores atacadista e varejista pelo arroz beneficiado. Do lado vendedor, vários produtores se retraíram para novos negócios no spot, tanto para o arroz depositado como para o “livre”. As vendas efetivadas ocorreram apenas devido à necessidade de “fazer caixa” de alguns orizicultores. Assim, entre 23 e 30 de julho, o Indicador ESALQ/SENAR-RS, 58% grãos inteiros, fechou a R$ 42,9/sc de 50 kg na terça-feira, 30, queda de 0,35%. Em julho (até o dia 30), o Indicador recuou 1,27%.

Tags: Grãos

Fonte: Cepea