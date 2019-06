O Indicador do arroz em casca ESALQ/SENAR-RS, 58% grãos inteiros, está sendo fechado na casa dos R$ 44,00 por saca de 50 kg desde o dia 7 de maio. Nessa terça-feira, 4, fechou a R$ 44,65/sc de 50 kg. Segundo pesquisadores do Cepea, essa firmeza pode estar atrelada ao fato de alguns produtores darem preferência às negociações envolvendo soja, milho e gado, em detrimento do arroz. Em maio, a média mensal, de R$ 44,22/sc de 50 kg, esteve 5,8% superior à de abril/19 – a maior desde outubro de 2018, em termos reais (os valores foram deflacionados pelo IGP-DI de abr/19). Em comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento é de 12,8%.

Fonte: Cepea