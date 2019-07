O ritmo de comercialização de arroz em casca no Rio Grande do Sul esteve lento na última semana. Parte das indústrias consultadas pelo Cepea deu preferência em trabalhar com o arroz já adquirido, seja o produto depositado em seus armazéns no período de safra ou o importado dos parceiros do Mercosul. Outras empresas, por sua vez, negociaram poucos lotes no spot para repor seus estoques. Vendedores consultados pelo Cepea, em geral, estiveram mais retraídos, na expectativa de recuperação nas cotações no período de entressafra e/ou de prorrogação dos vencimentos de custeio 2018/19. Aqueles orizicultores que estiveram ativos foram para atender pagamentos imediatos. No acumulado do mês (até o dia 23), o Indicador ESALQ/SENAR-RS, 58% grãos inteiros, cedeu 0,9%, fechando a R$ 43,05/sc de 50 kg na terça-feira, 23.

Fonte: Cepea