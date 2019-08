Se agosto é o mês do desgosto, foi em junho e julho que os arrozeiros gaúchos viram os preços do arroz despencarem no Rio Grande do Sul, depois de testarem um teto de até R$ 46,00 na Zona Sul em maio. E em agosto, o otimismo começa a reinar já nos primeiros dias, com grande expectativa sobre uma retomada na evolução dos preços. Nos três primeiros dias úteis as notícias são boas para os agricultores: as cotações voltaram a subir e acumularam 0,77%, chegando a R$ 43,23 nesta segunda-feira, dia 5 de agosto. Pela cotação do dólar, que desvalorizou em função da disputa comercial com a China, a equivalência ficou em US$ 10,91 por saca de 50 quilos.

Mais informações no site do Planeta Arroz.