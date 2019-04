Depois do recorde registrado em fevereiro, a arrecadação federal registrou recuo real (descontado a inflação) de 0,58% em março em relação ao mesmo mês do ano passado, informou a Receita Federal nesta quarta-feira (24).

O saldo, em preços correntes, foi de R$ 109,854 bilhões. O centro de expectativas da agência de notícias Bloomberg calculava uma arrecadação de R$ 113,928 bilhões.

No acumulado do ano, a arrecadação está em R$ 385,341 bilhões, aumento real de 1,09% ante os R$ 366,4 bilhões do primeiro trimestre de 2018.

Em março, a produção industrial registrou alta de 1,94. A venda de bens cresceu 7,7%, enquanto as vendas de serviços registraram elevação de 3,8%. No mês passado, a arrecadação do governo com a Cide, imposto sobre combustíveis, teve queda de 48,1%, para R$ 219 milhões.

Já as receitas com IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) cresceram 7,51%, para R$ 3,22 bilhões.

No acumulado dos últimos 12 meses até março, o governo registra alta real de 2,89% na arrecadação, para R$ 1,476 trilhão.