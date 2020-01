O arquiteto Carlos Eduardo Ceneviva é velado nesta segunda-feira (6) em Curitiba. Considerado o pai da rede integrada de transporte da capital paranaense, ele morreu ontem (5) de manhã aos 83 anos.

A causa da morte não foi divulgada. O velório do arquiteto deve se estender ao longo de toda esta segunda-feira (6) na Capela Vaticano. O sepultamento está marcado para amanhã (terça-feira, 7) em Almirante Tamandaré.

Nascido em Catanduvas, no interior de São Paulo, o arquiteto foi criado em Londrina, na região Norte do em Curitiba. Na capital, ele trabalhou com o também arquiteto Jaime Lerner desde 1970. Foi presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba de 1979 a 1980 e também foi responsável pelo fechamento dos terminais e pela implantação da tarifa única. Em 1989 passou a presidir a Urbs, tendo encaminhado o processo de incremento da Rede Integrada, com a implantação, em 1991, das Linhas Diretas (Ligeirinhos) e estações-tubo fora das canaletas.

Em 1992, implantou os biarticulados no eixo Boqueirão. E em 1995, a frente da Urbs, implantou o eixo Norte-Sul. Até meados dos anos 2000, Ceneviva desenvolveu estudos e projetos de mobilidade no Brasil e exterior. De volta à Urbs, em 2005, foi um dos responsáveis pela elaboração do anteprojeto de ultrapassagem nas canaletas do expresso, que resultou com a implantação do Ligeirão, primeiro no eixo Boqueirão