A busca por praticidade em projetos residenciais não é novidade, afinal, todo mundo deseja uma moradia com soluções funcionais – mas é melhor ainda quando a estética dos cômodos reflete nosso estilo. Em Caxias do Sul, na Serra gaúcha, um jovem casal adquiriu um apartamento novo (com área total de 106 m²) e, como os acabamentos já estavam todos aplicados, preferiram não fazer quebra-quebra para imprimir sua personalidade aos ambientes. Assim, contaram com o auxílio da arquiteta Clarissa Zanatta, que apostou em influências contemporâneas para valorizar o décor – destaque para a elegância dos banheiros neutros e bem iluminados.

“O propósito do projeto foi criar ambientes práticos, funcionais, que se encaixassem no perfil e estilo de vida dos clientes: um casal jovem, sem filhos e com muito bom gosto, buscando uma linha mais contemporânea – conceito utilizado em todo o apartamento. Não fizemos alterações de revestimentos ou forro de gesso, preferindo realizar arquitetura de interiores com projeto luminotécnico, marcenaria e ambientação”, explica a profissional.

Em ambos os banheiros, foi sugerido o uso de cores na marcenaria, uma vez que o revestimento existente nas paredes era branco e o piso em um tom de bege neutro. No banheiro social, de 3,84 m², foi utilizado um azul acinzentado atemporal, mesmo acabamento utilizado na cozinha. No tampo, foi escolhida uma pedra diretamente no depósito, tornando o ambiente bem personalizado, já que a cuba foi posteriormente esculpida na própria pedra. A composição se completa com uso de todos os metais sanitários Meber. “Escolhemos torneira misturador e acessórios da linha Quadra, por ser imponente e em linhas retas, tudo a ver com a proposta do banheiro social. A ducha escolhida é da coleção Athena”. Por fim, o box com perfis pretos traz remete ao estilo industrial utilizado nos móveis da cozinha em serralheria.