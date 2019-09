Desapegar, alugar e comprar produtos usados são práticas que vêm conquistando adeptos em uma sociedade cada vez mais preocupada com sustentabilidade. Porém, o bom aproveitamento ou reciclagem de móveis e pertences também podem gerar uma grande economia para famílias que sabem planejar.

Um exemplo clássico é o reaproveitamento de móveis e utensílios para recém-nascidos e bebês: com alto custo e pouco tempo de utilização, itens como berços, cadeirões de alimentação, carrinhos e cercadinhos podem ser utilizados por vários bebês. Como ocupam muito espaço, geralmente esses itens são doados ou vendidos rapidamente, o que nem sempre é uma boa opção. No caso de famílias que pretendem ter mais filhos ou com muitos parentes, vale a pena armazenar e destinar o uso quando necessário.

Um aliado nesses momentos são os self storages – empresas que alugam boxes para armazenamento de bens conforme necessidade de espaço e prazo, oferecendo diversas opções de tamanhos com contratos mensais. “Cerca de 40% dos nossos clientes são pessoas físicas que preferem armazenar itens temporariamente e não ocupar espaço em casa”, explica a gerente de operações da Espaço A+ Self Storage, Rousy Mary Rojas.

Esse tipo de locação também oferece vantagens como agilidade (não é necessário fiador), serviços de monitoramento em tempo integral e seguro complementar a preço acessível, benefícios que vêm atraindo também quem precisa armazenar bens de alto valor, como obras de arte, móveis e eletrônicos, durante uma reforma, mudança ou viagem. “Muitas pessoas optam por armazenar seus pertences até decidirem se vale a pena realmente se desfazerem dos itens. Uma mudança para outra cidade, por exemplo, implica em encontrar um imóvel adequado ou, até mesmo, na avaliação de uma mudança definitiva ou não”, comenta Rousy.

Ao contrário de depósitos tradicionais, nos self storages o armazenamento é todo realizado pelo próprio cliente e somente ele tem acesso ao interior do box. Para facilitar ainda mais o processo, a nova unidade da Espaço A+, localizada em São José dos Pinhais (PR), conta ainda com a entrada de veículos diretamente na porta dos boxes de maior tamanho.

A unidade conta com mais de 7.500 m2 de área, divididos em 440 boxes com tamanhos que variam entre 1 m2 e 100 m2. A unidade matriz, localizada no bairro Rebouças em Curitiba (PR), está em fase de ampliação e uma nova sede, também na região central da cidade, está em construção. “O conceito de self storage é muito comum no exterior e a tendência é que aconteça o mesmo no Brasil. Quem experimenta acaba retornando ou indicando novos clientes”, revela a gerente.